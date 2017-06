Dode man in zee Noordwijk mogelijk vermoord

De dode man die in de Noordzee door kitesurfers is aangetroffen is mogelijk door een misdrijf om het leven is gekomen.

In de uitzending van Opsporing Verzocht werd aandacht gevraagd voor de zaak waarbij op vrijdag 9 juni omstreeks 15.45 uur een dode man in de zee bij Noordwijk werd aangetroffen door kitesurfers. Na de uitzending kwamen er ongeveer 25 tips bij de politie binnen. Er werd onder andere een naam genoemd. Het lijkt erop dat de identiteit van de dode man bekend is. De politie houdt er ernstig rekening mee dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen.

TGO

De politie is onder leiding van een officier van justitie een Team Grootschalige Opsporing gestart. Het team doet onderzoek naar de doodsoorzaak van de man. Nog steeds komt de politie graag in contact met mensen die meer informatie hebben over deze zaak.