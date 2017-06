NVWA haalt verboden krokodillenleren kleding uit winkel PC Hooft

Dinsdag hebben inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en handhavers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) bij een modewinkel in de PC Hoofdstraat in Amsterdam 105 kledingstukken in bewaring genomen.

'In de schoenen, jassen, riemen, rokken en ander kledingstukken en accessoires is leer van krokodillen, pythons en anaconda’s verwerkt', zo meldt de NVWA woensdag. Leer van deze beschermde dieren mag alleen verhandeld worden als dit aantoonbaar afkomstig is van dieren die binnen de Europese Unie zijn gekweekt of aantoonbaar met een CITES invoervergunning binnen de Europese Unie is binnengebracht.

In bewaring

Omdat de eigenaren van de winkel dit niet konden zijn de kledingstukken in bewaring genomen. Daarnaast wordt tegen de eigenaren van de winkel proces-verbaal opgemaakt voor overtreding van de Wet natuurbescherming Het proces-verbaal wordt verstuurd naar het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Een officier van justitie zal beslissen welk vervolg de zaak krijgt.

Aantonen legaliteit

De kledingstukken zijn overgebracht naar een opslaghouder. Als de winkel alsnog kan aantonen dat de herkomst van de kleding legaal is, kan RVO.nl het besluit nemen de goederen terug te geven. Als legaliteit niet kan worden aangetoond neemt RVO.nl een beslissing over wat er met de goederen gebeurt.

De eigenaren van de winkel hebben een verzoek om voorlopige voorziening aangevraagd om het in bewaring nemen van de kledingstukken te voorkomen. Dit verzoek is op 13 juni 2017 door de rechtbank Amsterdam afgewezen.