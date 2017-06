Man steelt militair voertuig van basis en rijdt flink wat schade

De Koninklijke Marechaussee heeft maandagavond een 21-jarige verwarde man uit Veldhoven aangehouden op verdenking van diefstal, joyriding met een militair voertuig en vernieling. De man wist de kazerne in Oirschot op te komen met een gestolen toegangspas van een militair. Hij had eerder op de dag een rugzak gestolen van oefenende militairen op de Oirschotse Heide.

De man wist ongezien het terrein van de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne af te komen door een poort kapot te rijden. Hierna heeft hij enkele uren in de omgeving van Eindhoven rond gereden. Waar de man in de tussenliggende periode precies is geweest, wordt onderzocht. Wel heeft de Marechaussee inmiddels melding ontvangen dat er schade is aangericht door een militair voertuig in een park in Eindhoven. Verder is duidelijk dat er tijdens de rit enkele auto’s zijn beschadigd. Een eigenaar heeft inmiddels aangifte gedaan.

Uiteindelijk is de man weer teruggekeerd naar de kazerne. Daar kon hij door de Koninklijke Marechaussee worden aangehouden. Zijn eigen auto stond in een greppel geparkeerd. De man is in verzekering gesteld en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.