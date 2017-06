Agenten help! ik heb een vuurwapen bij me

In Loon-op-Zand heeft de politie een 69-jarige verwarde man op de Loonse Molenstraat aangehouden omdat hij een vuurwapen bij zich had.

De wijkagent en twee collega’s reden woensdag rond 17.30 uur een surveillance. Bij een bushalte aan de Loonse Molenstraat stond een man met zijn armen te zwaaien. De agenten stopte en draaiden het raam van de politieauto open. De man vroeg om hulp. Hij vertelde dat hij een vuurwapen bij zich droeg en toonde een pistool. De wijkagent greep dit meteen uit de hand van de verdachte en nam het in beslag. De agenten stapten uit en namen ook munitie in beslag dat de man bij zich had. Ze hielden de man aan en wachten op collega’s die hem vervoerden naar het cellencomplex.