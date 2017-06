Psycholoog en psychiater gaan 14-jarige verdachte dood Romy onderzoeken

Geobserveerd in instelling

'Hij zal de komende periode in een instelling geobserveerd worden', zo heeft de rechtbank donderdagavond bekendgemaakt.

90 dagen langer vast

Verder blijft de 14-jarige jongen 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland vandaag beslist.

Uitvaart Romy

Afgelopen dinsdag werd in Hoevelaken afscheid genomen van de 14-jarige Romy. Tegenover Omroep Gelderland zei de familie geroerd te zijn. 'We zijn zeer geraakt door alle steunbetuigingen en het medeleven.'

Witte kist

De witte kist van Romy lag in een witte koets die werd voortbewogen door twee paarden. Bij de muziekkoepel stond men enige tijd stil en werden er witte duiven losgelaten. Langs de route stonden honderden mensen die hun medeleven betuigden aan de familie.

'Voelt als arm om ons heen geslagen'

‘Het was een mooi, waardig afscheid waar de liefde voor Romy alom voelbaar was. Wij zijn zeer geraakt door alle steunbetuigingen en het medeleven. Het voelt alsof Hoevelaken, én mensen van ver daarbuiten, een arm om ons heen slaan. In deze zware tijd is dat een troost voor ons gezin’, aldus de familie van Romy.