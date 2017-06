Maandag wordt toch gewoon een start gemaakt met de brexit-gesprekken

Dit blijkt uit een verklaring van de Britse brexit-minister David Davis en de Europese onderhandelaar Michael Barnier. Er is twee jaar uitgetrokken voor de onderhandelingsgeprekken. Link naar de officiële verklaring: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1656_en.htm.

May geen absolute meerderheid meer in het Lagerhuis

De startdatum van de gesprekken was al eerder gepland voor 19 juni, maar omdat premier Theresa May bij de laatste verkiezingen verlies leed en daardoor ook haar absolute meerderheid in het parlement verloor, was het onduidelijk of 19 juni nog een realistische optie was.Premier May had juist vervroegde verkiezingen uitgeroepen om een sterker mandaat te krjjgen in de brexit-onderhandelingen met de Europese Unie. May kan nu wel doorregeren door de steun van de Noord-Ierse Unionisten (DUP).

Een meerderheid van de Britse kiezers koos op 23 juni vorig jaar in een referendum voor de brexit. Op 29 maart van dit jaar meldde May officieel dat haar land de Europese Unie wil verlaten.