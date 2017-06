Strafrechtelijk onderzoek naar brand Grenfell Tower Londen

De politie in Londen is begonnen met een strafrechtelijk onderzoek naar de uitslaande brand in de Grenfell Tower in Londen. Dit meldt de NOS donderdag.

Strafrechtelijk onderzoek

Politiecommissaris Stuart Cundy: 'Als politie onderzoeken we misdrijven. Ik zeg nu niet dat er sprake is van een misdrijf, maar om dat vast te stellen is dit onderzoek nodig is.' Bij de afschuwelijke brand heeft de Britse brandweer woensdag 65 mensen uit de torenflat weten te redden. Daarvan liggen er nog 37 in het ziekenhuis, van wie 17 in kritieke toestand. Maar dat aantal kan volgens de politie nog oplopen.

Groot onderzoek naar ramp

Volgens Cundy kan het nog weken tot maanden gaan duren voor het hele gebouw is onderzocht, maar daar zullen naar verwachting geen overlevenden meer worden gevonden. Mogelijk zullen sommige lichamen nooit geïdentificeerd kunnen worden. Op de vraag hoeveel mensen er bij mogelijk deze ramp zijn omgekomen, antwoordt Cundy: 'k hoop dat het dodental niet tot in de honderden oploopt.' Premier May wil een groot onderzoek naar de oorzaak van de ramp. May: 'We moeten weten wat er is gebeurd. We hebben een verklaring nodig. De mensen verdienen antwoorden en dit onderzoek gaat daarvoor zorgen.'

Brandveiligheid mogelijk niet in orde

De buitenkant van de toren is recentelijk nog gerenoveerd, maar uit de documenten van de aannemer die daarvoor verantwoordelijk was blijkt niet of daarbij gebruik is gemaakt van het brandbestendige materiaal dat wettelijk verplicht is bij hoogbouw, zo meldt de omroep. Veel overlevenden zijn boos op de beheerder. Er was al eerder gewaarschuwd dat de brandveiligheid niet in orde zou zijn, maar die waarschuwingen zou de beheerder hebben genegeerd.