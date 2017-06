Programmamaker Özcan Akyol ernstig bedreigd vanwege docu over Turkije

Teruglopend toerisme

De serie wordt sinds mei elke zondag op tv uitgezonden en gaat over Turkije. De laatst uitgezonden aflevering ging over het teruglopende toerisme in Antalya. Akyol was al bang voor de reacties van 'een bepaalde groep in de Turkse gemeenschap', zo schrijft het Algemeen Dagblad (AD), waarvoor Akyol een column verzorgt. Echter, er zijn meer bedreigingen bij Akyol binnengekomen en ze zijn ook heftiger. Vooral na de laatste aflevering over het afgenomen toerisme in de populaire Turkse badplaats Antalya.

Doodsbedreigingen

Akyol over de inhoud van de bedreigingen tegen het AD: 'En daar zitten regelrechte doodsbedreigingen tussen. Dat ik in Antalya mijn eigen doodskist besteld heb, dat de Grijze Wolven op me af worden gestuurd om mee een langzame, pijnlijke dood te bezorgen, dat soort dingen.’ Aan de Volkskrant laat Akyol weten dat hij gehoopt had dat de bedreigingen tijdens de ramadan zouden afnemen, maar in plaats daarvan zijn ze juist toegenomen. En vanuit het buitenland ontvangt Akyol ook bedreigingen, zo schrijft de Volkskrant. Hij wordt onder meer uitgescholden voor landverrader.Volgens Akyol is er een grens bereikt met de laatste golf bedreigingen. 'Als er niets gebeurt, lijkt het of zij vrij spel krijgen. Ik wil een signaal afgeven dat die scheldpartijen en dreigementen niet onopgemerkt blijven. Dat ze strafrechtelijke consequenties kunnen krijgen.'

Andere kant van Turkije

In Overijssel Vandaag legde Akyol uit waarom hij de documentaire heeft gemaakt. 'Er is een homogeen beeld ontstaan van Turkije, maar ik wilde ook de andere kant laten zien. Het ging mij niet alleen om de tegenstellingen, maar ik wilde iedereen laten zien: communisten, christenen, die zijn er ook allemaal. Het beeld wat er van Turkije is, is niet onlogisch. Als er iets gebeurt in Turkije, is het meestal de president die iets roept of iemand opsluit. Wat wij niet zien, is dat er een tegenbeweging is, die zich verzet tegen alles wat er gebeurt.'