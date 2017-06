Bedrijf beginnen? Wat zet je allemaal op je visitekaartje?

Gebruik beide kanten

Het gros van de ondernemers gebruikt slechts één kant van het kaartje. Dit is zonde, want je kunt beide kanten goed benutten. Gebruik deze dan ook. Als je slechts één kant laat bedrukken, mis je kansen.

De voorkant

Op de voorkant van je visitekaartje plaats je de belangrijkste informatie over je onderneming. Dit zijn gegevens die de klant direct wil zien. Je vermeldt in ieder geval:

• Je bedrijfsnaam en het logo

• Eventuele slagzin

• Je naam

• Het telefoonnummer waarmee je bereikbaar bent

• Je website

• Je e-mailadres

• De facebookpagina van je bedrijf

De achterkant

De meeste ondernemers maken geen gebruik van de achterkant van hun bedrijfskaartje. Iets dat erg zonde is, want hier kan je nog veel informatie op kwijt. Door de achterzijde ook te gebruiken, springt jouw visitekaartje er dus echt tussenuit. Dit gedeelte kun je gebruiken om nog meer connectie te krijgen met de lezer van het kaartje. Plaats hier bijvoorbeeld je foto op. Hiermee help je mensen herinneren wie je bent. Vermeld hier de missie van je bedrijf en beschrijf in het kort wat je doet.

Plaats een QR code

Je ziet nog niet veel bedrijfskaartjes met QR codes. Wees hierin origineel en maak online een QR code aan. Plaats de code dan weer op de achterkant van je kaartje. Een QR code is ideaal. Klanten kunnen direct je website of Facebookpagina bezoeken en deze bijvoorbeeld liken.

Houd het simpel

Het hoofddoel van je visitekaartjes is het duidelijk doorgeven van je bedrijfsnaam en je contactgegevens. Kies dan ook heel bewust wat je op je visitekaartjes vermeldt. Een druk, onoverzichtelijk kaartje lijkt immers meer op een zoekplaatje. Iets waarmee je natuurlijk geen goede indruk maakt. Houd het dan ook simpel.