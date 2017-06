Kinderrechten in Nederland beter, armoede neemt toe

Er is steeds meer aandacht voor kinderrechten in Nederland. Tegelijkertijd zijn er nog veel zorgen over kwetsbare kinderen in ons land. Dat blijkt uit de tiende editie van het Jaarbericht Kinderrechten, de jaarlijkse kinderrechtengraadmeter van Defence for Children en UNICEF Nederland.

“Wij zijn verheugd dat Nederland meer rekening houdt met de rechten van kinderen”, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland naar aanleiding van het tiende Jaarbericht Kinderrechten. “Er blijven wel hardnekkige problemen bestaan zoals de verdwijningen van migrantenkinderen, de gebrekkige uitvoering van het Kinderpardon en het gebrek aan cijfers rond kindermishandeling. Het nieuw te vormen kabinet heeft nu de kans om die problemen aan te pakken.”

Al tien jaar brengen Defence for Children en UNICEF Nederland jaarlijkse een gezamenlijk rapport uit. Het Jaarbericht Kinderrechten omvat een analyse van de kinderrechtensituatie van vijf groepen kwetsbare kinderen in Nederland: slachtoffers van kindermishandeling, kinderen die jeugdhulp nodig hebben, kinderen die te maken hebben met het jeugdstrafrecht of met het migratierecht, en slachtoffers van uitbuiting.

Een van de positieve uitkomsten over 2016 is dat alleenstaande migrantenkinderen bij binnenkomst in principe niet meer in detentie worden gezet en kinderen belanden na hun asielprocedure niet meer op straat. Maar er blijven ook zorgen: er verdwijnen nog steeds kinderen uit de opvang voor migrantenkinderen waarnaar in veel gevallen geen onderzoek wordt gedaan. In 2016 ging het om een schrikbarend aantal van 290 kinderen die verdwenen, waarvan 30 uit de Beschermde Opvang.

Armoede

Het afgelopen jaar is er meer geld vrijgemaakt voor de bestrijding van armoede, maar dat is ook hard nodig: het aantal kinderen dat langdurig (meer dan vier jaar) in Nederland in armoede leeft, is de afgelopen tien jaar toegenomen.