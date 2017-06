Plofkraak bij geldautomaat in Weert

Rond 03.00 uur kreeg de politie diverse meldingen dat er vermoedelijk een plofkraak had plaatsgevonden bij de pinautomaat. Ter plaatse bleek dat de pinautomaat uit de muur was geblazen, en dat er een gat in de muur zat waar normaal de pinautomaat hangt. Ook lagen diverse brokstukken op de weg verspreid. Daarnaast had het dak van het pand schade opgelopen. Van de daders ontbrak elk spoor.

Vermoedelijk zijn twee personen betrokken geweest bij de plofkraak, en zijn ze weggereden in een auto met hoge snelheid. Het is niet duidelijk om welk type voertuig het gaat. De auto is weggereden in de richting van de Princenweg.