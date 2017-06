Betonprinter begonnen met eerste brugdeel voor randweg bij Gemert

Veel minder beton nodig

Een van de voordelen van het printen van een brug is dat er veel minder beton nodig dan is bij de conventionele techniek, waarbij een mal wordt volgestort. De printer daarentegen legt alleen beton neer daar waar het nodig is. Dat is gunstig, want bij de productie van cement komt veel CO2 vrij, en daarvan is bij geprint beton veel minder nodig. Een ander voordeel is de vormvrijheid: de printer kan elke willekeurige vorm maken. Ook zijn geen houten mallen meer nodig.

Wapening met stalen kabel

Een extra bijzonderheid is dat de onderzoekers in de groep van Theo Salet, hoogleraar betonconstructies, erin zijn geslaagd een proces te ontwikkelen om wapening mee te printen. Tijdens het leggen van een betonstrook, voegt de betonprinter meteen een stalen kabel in. Met die kabels wordt de brug ‘voorgespannen’, zodat er geen trekspanning in het beton kan ontstaan, want daar is beton slecht tegen bestand.

Schaalmodel getest

De afgelopen maanden hebben de onderzoekers in de groep van Theo Salet, hoogleraar betonconstructies, eerst een schaalmodel (1:2) gemaakt. Die hebben ze getest qua veiligheid, onder meer door er een belasting van 2000 kilo op te plaatsen. Nu blijkt dat dit veilig kan, wordt begonnen met het printen van de betonnen elementen, die later worden gelijmd om een brug te vormen. Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant Christophe van der Maat verrichte vandaag op de TU/e de starthandeling.

Naar verwachting is het printen van de brugdelen binnen twee maanden klaar. In september gaat bouwbedrijf BAM de brug plaatsen in de Noord-Om, een nieuw stuk randweg bij het dorp Gemert, waarin het bedrijf meerdere nieuwe innovatieve bouwmethoden toepast. Andere betrokken partijen zijn ingenieursbureau Witteveen + Bos, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Gemert-Bakel, Saint-Gobain Weber Beamix B.V., Dywidag-Systems International BV, Verhoeven Timmerfabriek en NV Bekaert SA.