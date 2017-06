Mannen brengen dode bij politiebureau in Gouda na ruzie

De politie in Gouda heeft drie mannen aangehouden die zich op het politiebureau meldde met een dode man in een busje.

Rond 01.00 uur vannacht kwam het drietal het bureau binnen, zo meldt de politie. Het slachtoffer zou zijn omgekomen bij een ruzie in een huis in Bodegraven. De politie heeft direct de mannen aangehouden en is een onderzoek gestart in de betreffende woning.