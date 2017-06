Verdacht dood Savannah kreeg al eerder bezoek van politie

De 16-jarige jongen uit Den Bosch die vast zit op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de 14-jarige Savannah Dekker heeft volgens het Brabants Dagblad eerder bezoek van de politie gehad toen zij vermist was.

De jongen was erg actief op sociale media en chatsites. Volgens de krant zou hij de laatste maanden vooral druk zijn geweest met het onlinespel Roblox. Hier was hij bevriend met iemand met de synoniem ‘Dekkertje’ (Dekker is de achternaam van Savannah).

Hierdoor was de interesse door de politie gewekt en werd hij op 3 juni al gehoord over de vermissing. Savannah en de verdachte zouden volgens medescholieren van de jongen elkaar hebben ontmoet op de videochatsite Omegle.