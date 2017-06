Man bedreigt kinderen met mes

Een man heeft vrijdag vier kinderen de stuipen op het lijf gejaagd na een ruzie over een veldje in een park. De man pakte een mes wat voor de kinderen bedreigend over kwam, daarna stak hij een fietsband lek. De man is opgepakt.

Op vrijdag 17 juni 2017 om 15.30 uur kreeg een surveillance-eenheid in Breda de melding te gaan naar het park aan de Ruitersboslaan in Breda. Daar zou een ruzie geweest zijn tussen vier kinderen en een man. Er zou met een mes gedreigd zijn en een band van een fiets zou zijn lek gestoken. In het park troffen de agenten vier geschrokken kinderen van 12 (3) en 13 (1) jaar. Ze verklaarden dat ze door een man weggejaagd waren vanaf een veldje in het park. Dat zou een hondenuitlaatveldje zijn en ze zouden daar niet mogen chillen. Het veldje zou regelmatig vervuild worden door jongeren volgens hem. Ondanks het feit dat de kinderen aangaven dat het park van de gemeente was en dus voor iedereen werd de man boos en verjoeg de kinderen. Toen dat niet snel genoeg ging pakte hij een mes en hield het dreigend omhoog. Daarna stak hij één van de banden lek van de fiets zodat “ze daar nooit meer konden komen”. De agenten vonden de verdachte in het park, die gaf toe dat het incident gebeurd was en dat ze op zijn veldje zaten. De 60-jarige verdachte is meegenomen naar het bureau voor vernieling van de fiets.