Politiechef: 'Er vindt een afrekening plaats'

Voor het eerst reageert politiechef Ad Smit van de Amsterdamse politie zelf over het integriteitsonderzoek dat tegen hem is gestart. ‘Er vindt een afrekening plaats’.

Uit onderzoek van de Telegraaf blijft dat de Amsterdamse hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersgerg wist dat er jarenlang seizoenskaarten van Ajax werden gekocht om agenten en relaties te behagen. Dit zou hij hebben toegegeven in een verhoord door de Rijksrecherche.

In dat zelfde verhoor laat de hoofdcommissaris weten dat hem nooit eerder excessief gedrag was opgevallen. Ondanks deze uitspraak heeft Aalbersberg in het geheim aangifte gedaan tegen zijn collega Ad Smit. Hij wordt er van verdacht dat hij ook familie, collega’s en vrienden liet profiteren van de voetbalkaartjes.

In een interview met de Telegraaf zegt Smit dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan strafbaar gedrag. Vanaf zijn vakantieadres in Frankrijk laat Smit weten: ‘Er vindt een afrekening plaats. Ze proberen me kapot te maken. Ik mag over de inhoud van het onderzoek niets zeggen, maar dit alles heeft in mijn ogen te maken met jaloezie en een eerder arbeidsconflict.’