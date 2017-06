Kind zwaargewond door ongeval met grasmaaier

Op het Christiaan Snouck Hurgonjehof is zaterdagmiddag een kind gewond geraakt bij een ongeluk met een grasmaaier van de plantsoenendienst.

Volgens AT5 was de medewerker van de plantsoenendienst het gras aan het maaien en zag bij het achteruitrijden het kind over het hoofd. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse om het kind eerste hulp te bieden. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis.

De bestuurder van de grasmaaier is door de politie aangehouden voor verhoor.