Verdachte bedreiging 'speelt' verstoppertje en verliest

In een woning aan de Donze Visserstraat in Terneuzen heeft de politie vrijdagavond rond 21.30 uur drie mannen aangehouden. Dit meldt de politie zondag.

Politie krijgt geen toegang

Agenten hadden informatie dat de verdachte van een ernstige bedreiging in deze woning aanwezig zou zijn. Op last van de Officier van Justitie moest deze man buiten heterdaad worden aangehouden. De agenten wilden de woning in om de verdachte te zoeken, maar de bewoner liet hen niet toe. Even later zijn de agenten toch de woning binnengegaan, omdat zij een ‘machtiging tot binnentreden’ van de hulpofficier hadden gekregen.

Verdachte bedreiging verstopt zich

Door een van de agenten werd de gezochte verdachte in een kast gevonden. De 34-jarige man uit Terneuzen zat verstopt achter en onder allerlei spullen die hij daar nooit zelf had kunnen neerleggen.

Geholpen met verstoppen

Om die reden zijn ook de twee bewoners van de woning aan de Donze Visserstraat aangehouden. Zij worden ervan verdacht de 34-jarige man opzettelijk te hebben geholpen om zich te verstoppen voor de politie en dat is strafbaar. Alle verdachten zijn overgebracht naar een politiecel en worden daar zaterdag gehoord.