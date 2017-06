Code Oranje in delen van Nederland vanwege brandgevaar

In Zeeland, Gelderland en Noord-Limburg is zondag code Oranje van kracht voor de veiligheidsregio's vanwege het verhoogde risico op natuurbranden vanwege de droogte. Dit meldt de brandweer zondag.

Code Oranje

Code Oranje is het één na hoogste niveau. Alleen code rood ligt daar nog boven. Voor de regio's Noord-Brabant, Utrecht, Overijssel en Noord-Holland-Noord is het één niveau onder code Oranje gelegen code Geel van kracht.

Hoger risico

Het alerteringsysteem is voor zowel burgers als voor de brandweerkorpsen een indicatie hoe hoog het risico op een natuurbrand is zodat burgers zich enerzijds meer bewust worden van de gevaren met bijvoorbeeld open vuur of barbecueën.

Maatregelen brandweerkorpsen

Anderzijds neemt de brandweer per niveau de nodige aangepaste maatregelen om in geval van een natuurbrand voldoende personeel en materieel snel ter plaatse te kunnen krijgen om de brand zo snel mogelijk te kunnen bedwingen.

Verschil tussen code oranje en rood

Voor de burgers is er eigenlijk geen verschil in de handelingsperspectieven. Voor de inzet van de hulpdiensten is er wel een verschil. Afhankelijk van de situatie ter plaatse kan een veiligheidsregio besluiten om bijvoorbeeld bij code oranje met 2 brandweerwagens/tankautospuiten uit te rukken en bij code rood met een peloton (4 tankautospuiten).

Dit wordt per regio bepaald. Dit heeft te maken met slagkracht van de hulpdiensten en de regio-specifieke kenmerken (bijv. de grootte en inrichting van) van het verzorgingsgebied. Elke veiligheidsregio bepaalt zelf welke eenheden bij welke kleurcodes worden ingezet.