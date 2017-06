Dode en gewonde bij brand in Leeuwarden

Zondagnacht is bij een brand in een woning aan de Emmanuel Murandstraat een 22-jarige man, bewoner van het pand, om het leven gekomen.

Een andere bewoner raakte gewond. De brand ontstond rond half vier ’s nachts en werd al snel een uitslaande brand. Enkele bewoners wisten het pand tijdig te verlaten, naar eigen zeggen doordat ze waren gewekt door rookmelders. De brandweer had de brand na enige tijd onder controle. In de tussentijd werd het slachtoffer uit de woning gehaald en naar het ziekenhuis in Leeuwarden gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden. De overige kamers in de woning zijn gecontroleerd door de brandweer en daar werd niemand meer aangetroffen. Na het nablussen en het beveiligen wordt op de locatie een zogeheten PD gemaakt en zal de politie onderzoek gaan doen naar het ontstaan en de oorzaak van de brand.