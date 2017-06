Moeder met kinderen aangereden in Schiedam. Bestuurder spoorloos

Op de Nieuwe Damlaan in Schiedam is maandagmorgen een moeder met haar drie kinderen aangereden door een automobilist.

De vrouw en kinderen staken op het zebrapad over en werden aangereden door een auto. De automobilist reed vervolgens door zonder zich om de slachtoffers te bekommeren. De verwondingen vielen gelukkig mee, moeder en zoons hielden wat schaafwonden aan het incident over. De nog jonge kinderen kregen een traumabeertje voor de ergste schrik. Alle zijn ter plaatse behandeld door het ambulance personeel. Het kenteken van de door gereden auto is bekend dus de bestuurder zal hiervoor aangehouden worden.