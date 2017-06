Politie haalt twee auto's met zelfde kentekenplaten van de weg

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag aan de Friesestraat en Polderstraat in het Brabantse Heijningen twee auto's in beslag genomen. 'De voertuigen hadden identieke kentekenplaten', zo meldt de politie maandag.

Twee keer dubbel

De politie kreeg op maandag 19 juni rond 0.45 uur een tip dat er twee dezelfde auto's met ook nog eens dezelfde kentekenplaten bij elkaar in de buurt stonden geparkeerd aan de Friese- en Polderstraat.

Een 24-jarige man uit Ouderkerk aan den IJssel is in verband met de zaak opgepakt. De voertuigen zijn afgesleept en worden verder onderzocht. De man die aan de Friesestraat is opgepakt wordt verdachte van diefstal of heling van de voertuigen. Hij is ingesloten voor verder onderzoek.