KRO-NCRV ongerust over onvoering Derk Bolt in Colombia

Het miniserie van Buitenlandse Zaken bevestigd dat er twee journalisten zijn ontvoerd, maar noemt geen namen om 'de ontwikkelingen niet te beïnvloeden'.

De twee worden sinds zaterdag vermist. Volgens het leger zijn ze op een weg, die bekend staat als gevaarlijkste weg van het land, in de regio Catatumbo, in het noorden van Colombia, tegengehouden. In dit gebied dat grenst aan Venezuela, zijn allerlei gewapende milities actief. De politie meldt dat de mannen gisteren zijn ontvoerd.

De Colombiaanse autoriteiten eisen de onmiddellijke vrijlating van de twee Nederlanders. Het leger is een grote zoekactie gestart.

De twee journalisten waren voor het programma Spoorloos in Colombia op zoek naar een biologische moeder van een Nederlander die ter adoptie was afgestaan. Een jaar geleden werd op het zelfde punt een Spaanse journaliste ontvoerd door de ELN. Zij werd na een week vrijgelaten.

KRO-NCRV ongerust

In een verklaring laat de KRO-NCRV weten ook ongerust te zijn over de ontvoering van Derk Bolt en cameraman Eugenio Follender. 'Wij hopen met velen op een goede afloop. Om de kans daarop zo maximaal mogelijk te laten zijn, onthouden we ons nu van elk inhoudelijk commentaar of van extra mededelingen. Alle informatie en mededelingen lopen voor nu via het ministerie van Buitenlandse Zaken. Met het departement en met de familie hebben we nauw contact. We hopen op begrip voor ons besluit tot radiostilte: de veilige terugkomst van Derk en Eugenio staat voorop', aldus de omroep.