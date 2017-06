Politie doet onderzoek naar 120 vernielingen van auto's in Groningen

De politie doet onderzoek naar vernielingen van auto’s in de stad Groningen. Sinds 14 juni heeft de politie ruim 120 meldingen en aangiften gehad van vernielingen. Het gaat in bijna alle gevallen om het bekrassen van ruiten of autolak. De aangiften komen verspreid uit de stad. De meeste meldingen komen echter uit de omgeving van de binnenstad, de noordelijke en zuidelijke wijken.

Mensen die gedupeerd zijn, worden verzocht om aangifte te doen. Dat kan via internet. Daarnaast is de politie op zoek naar getuigen van de vernielingen. Om onderzoek te kunnen doen en te achterhalen wie voor de vernielingen verantwoordelijk is, heeft de politie ook graag beschikking over camerabeelden. Mogelijk hebben gedupeerden beveiligingscamera ’s of is in hun omgeving iemand die de beschikking heeft over beelden van de vernieling.