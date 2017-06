Vrouw zwaargewond na aanrijding op platform Eindhoven Airport

Traumaheli

Het ongeval gebeurde in de middag omstreeks 16.45 uur. De vrouw, die werkzaam is op de luchthaven, reed op een fiets op airside. Ze werd aangereden door een bedrijfsvoertuig, een invalidenlift die gebruikt wordt op de luchthaven. Ze is met een traumaheli overgebracht naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen.

Aanhouding

De 29-jarige chauffeur van het voertuig is aangehouden. Hij is na verhoor heengezonden. De arbeidsinspectie en de Marechaussee doen onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.