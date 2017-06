Verwarde man die met prinses Amalia wilde trouwen vrijgesproken

De rechtbank in Den Haag heeft woensdag de 35-jarige man, die in verwarde toestand op 1 januari 2017 door de leden van de Koninklijke Marechaussee bij het koninklijk huis in De Horsten is opgepakt, vrijgesproken van bedreiging. 'Hij gedroeg zich weliswaar verward en zei vreemde dingen, maar daarvoor word je niet veroordeeld', zo meldt de rechtbank woensdag.

Opgepakt bij huis koninklijke familie

Op nieuwjaarsdag hebben twee beveiligers van de Koninklijke Marechaussee een man aangesproken die in de buurt stond van de afgesloten toegangspoort van de woning van de koninklijke familie. Hij had een blikje bier in zijn ene hand en een rijbewijs in zijn andere hand. De man zei dat hij prinses Amalia als vrouw wilde hebben en dat hij een bordje spaghetti Bolognese met de familie wilde eten.

'Als ik een bomgordel zou hebben'

Vervolgens zei hij: “Waarom liggen er geen mijnbommen en voetsensoren op het pad? Ik kon gewoon over het pad lopen, dat is gevaarlijk. Als ik een bomgordel om zou hebben, dan had ik al veel kunnen beschadigen. Ik had jullie inmiddels ook met wapens kunnen verwonden. Het duurt altijd veel te lang voordat de politie na een melding ter plaatse komt. Wat had ik allemaal al kunnen doen?” De rechtbank oordeelt dat deze woorden geen bedreigingen zijn. Op geen enkel moment heeft hij gezegd dat hij van plan was een misdrijf te plegen. Met zijn teksten lijkt hij eerder te waarschuwen voor mogelijk gevaar afkomstig van anderen.

Verward en vreemd

De leden van de Koninklijke Marechaussee hebben zonder meer adequaat gereageerd in een op zichzelf bevreemdende en in potentie mogelijk explosieve situatie met een verwarde man.

Hoewel de man zich verward gedroeg en vreemde uitlatingen deed voldeed hij echter zonder enig morren aan de verzoeken van de Marechaussee – om bijvoorbeeld het flesje bier op de grond te zetten en zijn handen uit zijn zakken te halen.

Geen bedreiging

De man bleef ook rustig gedurende de tien minuten dat de Marechaussee, in afwachting van de komst van de politie, met hem in gesprek was. Van bedreiging is dan ook geen sprake, oordeelt de rechtbank.