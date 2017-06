Man 'met zwarte handschoenen' niet uit woning dood aangetroffen vrouw

Het politieonderzoek naar de dood van de 26-jarige vrouw in een woning aan De Waag in Almelo is nog in volle gang. Dit meldt de politie woensdag.

Getuigen gehoord

De afgelopen dagen werden veel getuigen gehoord en werd een buurtonderzoek gehouden. Ook doet de recherche nog steeds onderzoek in de woning waar de vrouw werd aangetroffen.

Man met zwarte handschoenen

Media en getuigen maakten dinsdag melding van een man met zwarte handschoenen die de woning aan De Waag verliet rond het tijdstip van het misdrijf. De recherche heeft dit spoor onderzocht. Dit heeft uitgewezen dat de man over wie wordt gesproken niet uit de woning van het slachtoffer kwam. Verder heeft de politie geen aanwijzingen dat de man iets met het misdrijf te maken heeft. Wie de man met de handschoenen is, is overigens niet bekend geworden.

Getuigenoproep

De politie is nog steeds op zoek naar getuigen die informatie hebben die kan helpen bij het onderzoek. Heeft u maandag 19 juni in de ochtend iets verdachts gezien rond de woning aan De Waag in Almelo? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Melden kan ook anoniem via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl.