Schilder gewond bij brand Fons Vitae Lyceum

Woensdagmiddag is rond 14.50 uur op het dak van het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam-Zuid een grote brand uitgebroken.

Lichtgewonde

'Hierbij is een persoon, een schilder die op het dak aan het werk was, lichtgewond geraakt. De man liep lichte brandwonden op en heeft wat rook ingeademd', zo meldt de persvoorlichter van de Brandweer Amsterdam woensdagmiddag.

Leerlingen veilig

De 50 leerlingen die op dat moment in de school waren hebben het gebouw veilig kunnen verlaten. De brandweer is massaal ter plaatse met meerdere blusvoertuigen om de brand te bedwingen.

Ontruiming naastgelegen panden

Uit voorzorg zijn de naastgelegen panden ontruimd. Tien personen worden buiten opgevangen. Over de precieze oorzaak van de brand is nog niets bekend. Rond 16.30 uur was de brandweer nog volop bezig met bluswerkzaamheden.