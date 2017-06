Nog nooit zo heet in ons land

De warmste junidag ooit vond plaats op 27 juni 1947. Het werd in Maastricht toen 37,2 graden. Het record voor vandaag, 22 juni, staat op 31,7 graden en zal zeker verbroken worden. Vanwege de snel stijgende temperatuur, rond 10 uur is het lokaal al 30 graden, wordt het record aan het einde van de ochtend al verpulverd. Ook gisteren werd het datumrecord verbroken. In Zeeuws-Vlaanderen werd het 33,0 graden, een waarde die we nog nooit op 21 juni hebben gemeten.

Koeler

Maar de warmte wordt geleidelijk verdreven, vrijdag is alleen nog in Limburg code geel voor aanhoudende warmte van kracht. In het weekeinde is het beduidend koeler.

Er zijn vandaag flinke zonnige perioden en wordt het zeer warm met maxima die uiteenlopen van 24°C in het waddengebied tot zeer lokaal 35°C in het zuidoosten van het land. In de loop van de middag komt er geleidelijk meer bewolking en vanaf het einde van de middag kunnen er enkele buien overtrekken, mogelijk met onweer. De wind draait in de ochtend van zuid naar zuidwest en in de loop van de middag naar west en is matig, aan de kust later vrij krachtig tot krachtig. Met het draaien van de wind koelt het in de loop van de middag van het westen uit geleidelijk af.

Komende nacht kan er in het noordoosten nog een enkele bui voorkomen, elders is het droog en is er weinig bewolking. De minima liggen omstreeks 15°C en de westenwind is zwak tot matig.

Morgen overdag zijn er perioden met zon en blijft het droog. De maxima variëren van 20°C op de Wadden tot lokaal nog 28°C in het zuidoosten. De wind is zuidwest tot west en meest matig, aan de kust vrij krachtig.

Weekend

Zaterdag bewolkt en soms wat regen, zondag perioden met zon en droog. Na het weekeinde weer oplopende temperaturen maar vanaf dinsdag ook enkele (onweers)buien.