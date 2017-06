Zoektocht naar touringcar leidt tot vondst splinternieuwe wagens

In de zoektocht naar een in Duitsland gestolen touringcar stuitte de politie woensdagochtend in drunen op een flink aantal, vermoedelijk gestolen, voertuigen. Stuk voor stuk ging het om splinternieuwe wagens. In totaal nam de politie voor tonnen aan auto’s in beslag.