Stierslang regelmatig aangetroffen in Nederlands duingebied

In de afgelopen maand zijn diverse wandelaars in de duinen bij Wassenaar opgeschrikt door de Noord-Amerikaanse stierslang.

Afgelopen weekend vonden golfers bij de Haagse Golf- en Countryclub in Wassenaar een stierslang van ruim een meter lang. Het exotische reptiel komt van oorsprong niet voor in Nederland, maar hoort in Noord-Amerika thuis. Echter in de afgelopen weken werd de slang regelmatig aangetroffen in het gebied tussen Scheveningen en Lisse. En dit is al een paar jaar aan de gang. Dit schrijft het AD.

Definitief in duingebied

Inmiddels zijn er al drie slangen naar Walter Getreuer van Reptielenzoo Serpo in Rijswijk gebracht. Maar of het daar bij blijft is verre van zeker. Mogelijk gaat de slang zich definitief in het duingebied ten noorden van Den Haag vestigen en komen er in september ook jonge stierslangen bij. De Amerikaanse stierslang kan een lichaamslengte hebben tussen 1 en 2,5 meter en jaagt vooral op kleine zoogdieren. De stierslang is een wurgslang en niet giftig. Het klimaat is hier in ieder geval warm genoeg voor de slang. Getreuer tegen de krant: 'De eieren van een stierslang moeten zestig dagen lang op minstens 27 graden worden gehouden. Bijvoorbeeld in een broeierige hoop bladeren is dat zeker te bereiken.' Getreuer waarschuwt er nog wel voor dat men de slang niet moet pesten, omdat hij dan stevig uit de hoek kan komen.

Russische Rattenslang

Het is niet de eerste keer dat een exotische slang zich in Nederland vestigt. Bij het Drentse Eelde komt al twintig jaar de Russische Rattenslang voor, nadat onbekenden verschillende exemplaren hadden gedumpt in het gebied.