Natuurbranden Oost-Brabant en Terschelling door extreme droogte

In de Deurnese Mariapeel in Brabant staat een natuurgebied in brand. De brand brak rond middernacht uit. De brandweer probeert de brand met man en macht te bestrijden. Volgens de brandweer heeft de brand een omvang van tweehonderdvijftig bij twintig meter en breidt het vuur zich nog verder uit. De bestrijding van het vuur was lastig omdat het gebied moeilijk toegankelijk is en het niet eenvoudig is om bluswater naar de brandhaard te krijgen.

In de loop van de nacht kwamen daar nog twee brandhaarden bij. Alle branden zijn inmiddels onder controle. Vrijdagochtend vroeg heeft Staatsbosbeheer het werk overgenomen van de brandweer. Zij bewaken sindsdien het gebied.

Terschelling

Op Terschelling brak rond 23.00 uur een duinbrand uit op de noordkant van het eiland. Er stond een gebied van 50 bij 50 meter in brand. Ook hier had de brandweer moeite om bluswater ter plaatse te krijgen. Het water werd met giertanks aangevoerd. Rond 03.00 uur was de brand onder controle.

In heel Brabant geldt vanwege de aanhoudende droogte code rood. Dat betekent dat het risico op bosbranden groot is. De verkoelende regen van gisteren was lang niet genoeg om de gebieden tegen brand te beschermen.