Douane onderschept delen neushoornhoorn op Schiphol

De Douane heeft vorige week op Schiphol een smokkelzending met stukken neushoornhoorn onderschept. Ze waren verstopt in houten beelden. De zending was onderweg van Zuid-Afrika naar Laos.

De zending betrof een houten krat waar volgens de papieren houten beelden in zouden zitten. Bij nadere controle waren in totaal 12 stukken neushoornhoorn verstopt in de beelden in de vorm van een mensenhoofd.

Op sommige van de gedeeltes hoorn staan nummers. Het dozijn stukken hoorn bedraagt meer dan zes kilo.

Na afstemming met het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie is besloten om voor deze zending een proces-verbaal te maken. De zending is middels bestuursrechtelijke handhaving door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in bewaring genomen. In samenspraak met de Officier van Justitie heeft RVO de betrokken landen over de vondst geïnformeerd en navraag gedaan naar de nummers die op de stukken hoorn staan genoteerd. RVO is in gesprek met de Zuid-Afrikaanse autoriteiten over de afhandeling van de zaak.