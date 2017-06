'Presentator Bolt en cameraman Follender vrijgelaten'

De guerrillabeweging ELN zat achter de ontvoering van het tweetal. Deze groepering meldt op Twitter dat ze in goede gezondheid zijn vrijgelaten. Afgelopen zaterdag werden Derk Bolt en Eugenio Follender door guerrillabeweging ELN ontvoerd in het Colombiaanse departement Norte de Santander. Volgens het Colombiaanse tv-station RCN is het tweetal in het oerwoud door ELN overgedragen.

Het is op dit moment nog onduidelijk of het tweetal daadwerkelijk in goede gezondheid is. Volgens RCN is het tweetal in veilige handen van een commissie. Na een medisch onderzoek zal een persverklaring volgen, aldus RCN. Ten tijde van de vrijlating moesten militairen zich uit het gebied terugtrekken.