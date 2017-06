Zwaargewonde bij botsing tegen boom door stenen op de weg

Een 32-jarige automobiliste is afgelopen nacht zwaargewond geraakt toen ze in het Brabantse Schijndel op de N 617 over keien op het wegdek reed en tegen een boom aan knalde. De politie vermoedt dat de stenen doelbewust op de weg zijn gelegd.

De brandweer heeft het slachtoffer bevrijdt waarna deze onder begeleiding van een trauma-arts per ambulance is overgebracht naar het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Een traumahelikoper landde in een naastgelegen weiland. De politie sloot de Structuurweg tussen de Steeg en de WIjbosscheweg volledig af. Zowel in de berm als op de rijbaan werden enkele grote sierkeien aangetroffen. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart om de exacte toedracht van het ongeval te achterhalen. Ook wordt de herkomst van de aangetroffen sierkeien onderzocht en of die iets met het ongeval te maken hebben. Ook werd door de politie gesproken met enkele buurtbewoners.