Gewonde bij eenzijdig ongeval op de N374 in Buinerveen

In Buinerveen is afgelopen nacht een bestuurder gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de N374.

Door nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder van de weg en kwam in een naastgelegen sloot tot stilstand. De bestuurder wist op eigen kracht de auto te verlaten.

Een passerende automobiliste merkte het voertuig op stopte en trof aan de overkant van de sloot de gewonde bestuurder aan. Het toeval wil dat de passant werkzaam is in de zorg en direct eerste hulp kon verlenen nadat ze 112 had gebeld. De bestuurder is met onbekend letsel naar een ziekenhuis in Stadskanaal overgebracht.

De politie is een onderzoek gestart naar de exacte toedracht van het ongeval.