Man bijt in politiecel stuk van zijn tong af

De politie kreeg om 19.30 uur een melding dat er iemand bedreigd werd op de Gravinnen van Nassauboulevard in Breda. Daar had de verdachte volgens een getuige luid schreeuwend ruzie met een andere man. Toen de verdachte een mes tevoorschijn haalde ging de andere man er vandoor. Nadat de gewaarschuwde politie de agressieve man had overmeesterd werd hij in de cel gezet. Daar verwondde hij zichzelf echter hevig door met zijn hoofd op een betonnen tafel te slaan. Ook beet hij een stuk van zijn tong. De man werd daarom in het ziekenhuis eerst medisch behandeld en vervolgens in een speciale observatiecel ingesloten. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding voor de bedreiging en het opvolgende gedag is geweest.