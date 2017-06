Nederlandse Veteranendag trekt bijna 95.000 bezoekers

Tijdens het ochtendprogramma in de Ridderzaal stonden bijzondere verhalen van veteranen centraal, waaronder dat van de eerste vrouwelijke operationele F-16 piloot Manja Blok ter wereld. Manja kwam via een advertentie in de Tv-Gids terecht bij de Luchtmacht. Op haar 23e begon ze met een opleiding en na een loodzware training, werd Manja F16 pilote. Ze speelde een sleutelrol in de NAVO-missie in voormalig Joegoslavië in de jaren negentig, als uitvoerder van het bombardementenoffensief. De ceremonie werd geleid door ceremoniemeester Martijn Smits. In 2008 kreeg Martijn een dapperheidsonderscheiding voor zijn moedige optreden in een vuurgevecht tijdens zijn missie in Uruzgan.

‘'Onze Veteranen weten als geen ander wat vrijheid en vrede waard zijn. Zij herinneren ons daaraan, ook als we het zelf vergeten in het drukke leven van alledag. Want zij beseffen zich steeds weer: ‘wij mogen nog leven.’ Vandaag bedanken wij hen,’ sprak Rutte in de Ridderzaal tijdens de opening. ‘Dank aan alle veteranen.'

Minister Hennis Plasschaert stond in haar speech op het Binnenhof stil bij Ted Meines: ‘Dit is de eerste Veteranendag zonder de “vader der veteranen, hij wordt gemist, maar zijn betrokkenheid, inzet en woorden blijven.’

Op het Binnenhof werden in aanwezigheid van koning Willem-Alexander een aantal veteranen gedecoreerd. Jan Tameris (98) is een Meidagen-veteraan, en kreeg een Mobilisatie-Oorlogskruis opgespeld door minister Hennis Plasschaert. Veteraan Wijnand van Ree werd in Libanon gevangengenomen door de PLO. Van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht ontving hij de Draaginsigne Gewonden. Christiaan Peters ging in 1959 naar Nieuw-Guinea en ontving vandaag het Nieuw-Guinea Herinneringskruis uit handen van de Commandant Strijdkrachten, generaal Middendorp. Ook werd Rob Severs vandaag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden. Hij verloor in 2009 op uitzending in Afghanistan een been door een bermbom en redde in 2015 iemand van de verdrinkingsdood. Na de uitreiking boden Jannick, Moos, Jessica en Senna van basisschool de Markenburg uit Geervliet, samen met hun klas, de winnende vlog van de Veteranendag Vlogwedstrijd aan de Koning aan. Ook maakten zij een selfie met de Koning.