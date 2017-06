Voormalig korpschef Gerard Bouman in VS getroffen door hartinfarct

Voormalig korpschef Gerard Bouman is tijdens een vakantie in de Verenigde Staten getroffen door een hartinfarct.

De 64-jarige Bouman is in een Amerikaans ziekenhuis opgenomen. Over zijn toestand is op dit moment verder niets bekend.

Korpschef Erik Akerboom laat in een eerste reactie weten dat hij is aangeslagen door het nieuws. Hij wenst Gerard en zijn familie alle sterkte toe.

Gerard Bouman was van januari 2013 tot februari 2016 de eerste korpschef van de nationale politie. Daarvoor bereidde hij als kwartiermaker de vorming van het korps voor.