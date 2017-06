Tienduizenden betogers vormen mensenketting tegen Belgische kerncentrales

Tussen het Duitse Aken en het Belgische Tihange maakten de anti-kernactivisten een 90 kilometer lange mensenketting. Dit meldt onder meer de NOS zondag. Mede-organisator Peer de Rijk zegt tegen de omroep: 'We hebben vanuit Luik afgeteld. Langs de hele lijn geven mensen elkaar de hand en is de ketting gesloten.' De Rijk: 'Vooral in de steden is het erg druk. Maar er zullen ook locaties zijn waar minder mensen zijn.' Op die plekken worden linten gebruikt om de ketting toch te kunnen sluiten.

De Rijk denkt niet dat de kerncentrales vanavond nog nog worden gesloten. Maar hij weet wel dat de actie helpt en hoopt dat de Belgische regering gaat luisteren.