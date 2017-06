Man aangehouden na politieachtervolging

Zaterdagavond is een man aangehouden na een achtervolging vanuit Rotterdam die eindigde in Schiedam. In een woning aan de Burgemeester Honnerlage Gretelaan werd de vermoedelijke bestuurder aangehouden.

Op de A16 in Rotterdam gaf de politie de bestuurder een stopteken. De man gaf hier geen gehoor aan en ging ervandoor. Dit resulteerde in een achtervolging over de A20 naar Schiedam. De auto werd in het gras achter de Meesterstraat gedumpt waarna de man ervandoor ging.

Met meerdere eenheden werd er gezocht naar de gevluchte bestuurder. Hierbij werd ook een politiehond ingezet. Al snel werd de verdachte verderop in een huis gevonden (niet door de hond uiteindelijk). Hierop is de verdachte aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Waarom de man er precies vandoor ging is nog niet bekend. De auto stond in ieder geval als niet-verzekerd geregistreerd.