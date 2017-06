Man overleden na val van brug

Op een pijler van de Spijkenisserbrug is zondagmiddag een overleden man aangetroffen.

De hulpdiensten werden massaal gealarmeerd voor een ongeval, maar al snel bleek dat de man al was overleden. De politie doet uitgebreid onderzoek naar de zaak en de exacte toedracht van het ongeval. De brug was geruime tijd afgesloten voor alle verkeer in beide richtingen.