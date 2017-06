Brandweer blust brandje op balkon in Schiedam

Op een balkon van een woning aan de Lange Nieuwstraat in Schiedam heeft maandagavond korte tijd brand gewoed.

De brandweer was snel ter plaatse en het vuur was zo geblust. Door de inzet van de hulpdiensten was de weg enige tijd afgesloten. Met behulp van de hoogwerker werd op het dak nog een controle uitgevoerd. Niemand raakte gewond.