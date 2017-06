FIOD rolt illegale sigarettenfabriek op in Utrecht

De FIOD heeft vandaag tijdens een grote actie een illegale sigarettenfabriek in Utrecht opgerold. De sigarettenfabriek was draaiende toen de FIOD naar binnen ging. Alle 10 medewerkers die in de fabriek aan het werk waren zijn aangehouden. Het gaat om Zuid-Amerikanen die mogelijk illegaal in Nederland aan het werk waren.

Daarnaast zijn er doorzoekingen verricht in zes woningen (Zandvoort, IJmuiden, Amsterdam, Diemen en Utrecht) en op zeven bedrijfslocaties (Amsterdam, Amstelveen, Rotterdam en Utrecht). Daarbij zijn de vier hoofdverdachten aangehouden. Het betreft een 55-jarige man uit Zandvoort, een 53-jarige man uit Amsterdam, een 35-jarige man uit Diemen en een 44-jarige man uit Utrecht. Zij worden verdacht van het deelnemen aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met de productie en smokkel van illegale en onveraccijnsde sigaretten en het produceren en voorhanden hebben van sigaretten en tabak. De hoofdverdachten zijn bekenden van politie en justitie.

Wanneer de in de fabriek geproduceerde sigaretten en de tabak op de Nederlandse markt zouden zijn gekomen, zou volgens de eerste schattingen ten minste 1 miljoen euro aan accijns zijn misgelopen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Aanleiding voor het onderzoek was een tip over een Nederlandse criminele organisatie die vermoedelijk bezig was een fabriek in te richten voor de productie van illegale sigaretten. Een speciaal team van de FIOD dat zich, onder leiding van het Functioneel Parket, bezig houdt met de bestrijding van internationale en grootschalige accijnsfraude, heeft de activiteiten rondom deze sigarettenfabriek in Utrecht nauwkeurig gevolgd en in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in de actie van vandaag. Bij de actie waren ruim 200 mensen en een speurhond betrokken. Het onderzoek werd ondersteund door OLAF (het anti fraude bureau van de EU) de Douane, de politie en de Inspectie SZW.