Tien jaar geëist tegen hoofdverdachte drugshandel Meppel

De officier van justitie eiste dinsdag in de Rechtbank in Assen tien jaar gevangenisstraf tegen de 33-jarige hoofdverdachte uit Meppel in het omvangrijke drugsonderzoek Maggiora.

Leider van crimineel samenwerkingsverband

De officier ziet de man uit Meppel als de leider van een crimineel samenwerkingsverband dat jarenlang in Drenthe op grote schaal harddrugs verhandelde. Na de markt in Meppel te hebben veroverd als afzetgebied voor harddrugs zoals cocaïne en speed, is het criminele werkveld uitgebreid met Duitsland en Zweden. Er zouden flinke criminele winsten opgestreken zijn die weer werden geïnvesteerd en witgewassen. Daarnaast acht de officier bewezen dat hij handelde in vuurwapens. De officier is van mening dat er sprake is van zware criminele feiten die een ondermijnende invloed hebben gehad op de maatschappij.

Overige verdachten

Tegen de 25-jarige vrouw eiste de officier acht maanden gevangenisstraf voor witwassen. De officier is van mening dat de vrouw volledig op de hoogte moet zijn geweest van de herkomst van het geld dat de hoofdverdachte bezat en daar desalniettemin van heeft geprofiteerd.

Tegen de andere zes verdachten werden gevangenisstraffen van 18 tot 42 maanden geëist.