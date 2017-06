Dode vrouw in woning Zaandam

Zondag 26 maart is aan het einde van de ochtend een overleden vrouw aangetroffen in haar woning aan de Indigostraat. Het slachtoffer, een 53-jarige vrouw uit Zaandam, is door geweld om het leven gekomen.

Het slachtoffer was woonachtig op de achtste verdieping en liep regelmatig met haar rollator in en in de omgeving van de flat. De politie is op zoek naar alle informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek.

Vragen

De politie heeft de volgende vragen:

• Heeft u het slachtoffer zaterdag 25 maart vanaf 16:00 uur nog gezien (eventueel in gezelschap)?

• Heeft u op zaterdag 25 maart en/of zondag 26 maart verdachte personen of voertuigen gezien in of rond de flat aan de Indigostraat in Zaandam?

• Is u in de afgelopen weken iets bijzonders/verdachts opgevallen in of rond de flat aan de Indigostraat in Zaandam?

• Heeft u informatie over het slachtoffer dat van belang is voor het onderzoeksteam?



Als u informatie heeft dat van belang kan zijn voor het onderzoek, wordt u verzocht contact op te nemen met het onderzoeksteam.