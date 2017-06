Duitse politie vermoedt dat drie oud-RAF-leden zich in Nederland schuilhouden

Het zijn Ernst Staub, Danielle Klette en Burkhard Garweg. Sinds 1990 zijn zij op de vlucht voor de Duitse politie. De Duitse politie vermoedt dat de drie zich in Nederland schuilhouden. In de loop der jaren maakte dit trio zich schuldig aan gewelddadige overvallen op supermarkten en geldtransporten. Deze gebeurden in Duitsland, maar ter hoogte van Nederland.

De politie denkt dat de drie de overvallen plegen om aan contant geld te komen om in hun levensonderhoud te voorzien. Na hun laatste overval (op 25 juni 2016 in Cremlingen, nabij Hannover) gingen de drie er vandoor in een grijze Ford Mondeo. Deze auto werd op zo’n tien kilometer van Cremlingen gevonden. In het voertuig lag een stukje van een Nederlandse krant, wat het vermoeden lijkt te bevestigen dat zij zich in ons land schuilhouden.

Mocht u deze mensen tegenkomen, benader hen dan niet zelf. Alle drie gelden als extreem vuurwapengevaarlijk. Waarschuw onmiddellijk de politie.

Uitzending

Opsporing Verzocht is dinsdag 27 juni van 20.30 uur tot 21.20 uur te zien op NPO 1. Op woensdag 28 juni rond 12.00 uur is de herhaling op NPO 2.