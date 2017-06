Onderzoeksteam MH17 roept getuigen op via video's

Door het verspreiden van filmpjes hoopt het team dat strafrechtelijk onderzoek doet naar het neerhalen van clucht MH17 getuigen in Oost-Oekraïne over te halen zich te melden.

In de twee video's die het Joint Investigate Team (JIT) gaat verspreiden vertellen nabestaanden van slachtoffers over hun verdriet en gemis. De politie bevestigde na een bericht van het AD dat het vooral de bedoeling is om het onderzoek naar de fatale crash opnieuw onder de aandacht te brengen.

Ook al is het drie jaar gelden dat de fatale crash plaatsvond, kunnen er nog steeds getuigen zijn die belangrijke informatie hebben. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat mensen na het neerstorten niet durfden te praten en nu wel. Het onderzoeksteam gaat maandag de filmpjes verspreiden via social media. Dit schrijft het AD.

Op 17 juli 2014 werd de Boeing 777 met 298 mensen aan boord neergehaald. De onderzoekers zijn ervan overtuigd dat het toestel vanaf de grond werd neergehaald door een zogeheten BUK-raket. Het JIT zegt nog niet te weten wie verantwoordelijk zijn voor het afschieten van de raket en wat het motief is.