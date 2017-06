Banken, bierbrouwerijen, iedereen verdient aan coffeeshops

Ze hebben vaak wietwinkels als onderpand voor leningen aan huisbazen. Ook grote bierbrouwers als Heineken en AB InBev hebben geld uitgeleend aan ondernemers in de wietsector.

Bijna alle grote banken hebben coffeeshops als klant

Er worden heel wat zaken gedaan met coffeeshops, zo schrijft de krant. Zo hebben 82 coffeeshops een hypotheeklening bij de Rabobank en verstrekte de ING aan 44 coffeeshops een hypotheeklening. Het FD schrijft dat ook woningcorporaties zaken doen met coffeeshops: 46 coffeeshops zijn gevestigd in huurpanden van een corporatie. Behalve de Triodosbank hebben bijna alle grote banken cannabisshops als klant. FD-journalist Vasco van der Boon op BNR: ' 'Ook gerenommeerde ondernemers zijn op grote schaal huisbaas van wietwinkels, of ze lenen geld aan de coffeeshop. Die constructie wordt ook door criminelen gebruikt.' Van der Boon zegt verder 'Banken zeggen altijd dat ze niet met softdrugs geassocieerd willen worden, en toch hebben twaalf banken coffeeshops in de boeken als onderpand voor hypotheekleningen.'

Coffeeshop populair vanwege omzet

De top-5 van hypotheekverstrekkers aan de coffeeshop zijn: Rabobank, ING, ABN Amro, de Volksbank (voorheen SNS) en Het Nationaal Restauratiefonds. Samen hebben ze 1,9 miljard euro uitstaan aan leningen in die branche. Criminoloog Cyrille Fijnaut legt in de krant uit waarom dat niet zo verrassend is. Dat banken in coffeeshops investeren heeft alles te maken met het feit dat veel van de shops een goede omzet hebben. Fijnaut: 'Ze vormen, in termen van afbetaling van leningen of betaling van huren, dus geen financieel risico.' Geschatte jaaromzet van de coffeshops: 1 miljard euro.

Het FD en Investico baseren hun onderzoek op gegevens van onder meer de Kamer van Koophandel en het Kadaster.

Minder enthousiast

In de afgelopen jaren zijn de banken minder enthousiast over het aangaan van relaties met coffeeshops. Hoewel de overheid en de Nederlandse Vereniging van Banken in 2010 afspraken dat banken minder moeilijk zouden doen over de dienstverlening voor wietwinkels, zeggen de grote banken nu dat ze niet of minder bereid zijn nog leningen te verstrekken aan de branche.