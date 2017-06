Politie schiet op bus met vijf mensen tijdens achtervolging

Omstreeks 04.30 uur in de nacht van dinsdag op woensdag is in de Karel Doormanlaan in Breskens een 19-jarige jongeman uit die plaats aangehouden door de politie. Hij wordt verdacht van poging doodslag, omdat hij tijdens een achtervolging op politiemedewerkers is ingereden. Door de politie is bij dit incident geschoten.

De auto waarin hij reed, een bedrijfsbusje, werd door de Belgische politie al achtervolgd, omdat de bestuurder zich aan een controle had onttrokken in Knokke. De achtervolging liep door tot in Nederland en de Belgische politieagenten kregen assistentie van hun Nederlandse collega’s.

Op aanwijzingen van de Belgische agenten namen de dienstdoende agenten in Zeeuws-Vlaanderen hun post in op de Noordweg in Groede. Zij zetten hun dienstvoertuig (voorzien van zwaailichten en sirenes, dus duidelijk zichtbaar) dwars op de Noordweg, waar het achtervolgde busje op dat moment reed. Het voertuig stopte echter niet en raasde de afzetting voorbij. Door de politie is op de vluchtende auto geschoten.

Vijf aanhoudingen

Toen de bus nog steeds niet stopte zijn de agenten de achtervolging gestart. Steeds was hun auto voorzien van zwaailichten en sirenes. Ook de Belgische agenten reden nog altijd achter de bus aan. In Breskens, in de Karel Doormanlaan, stopte de auto. De bestuurder van het voertuig is meteen uit de auto gehaald en geboeid overgebracht naar een politiecel. Hij wordt verdacht van poging doodslag. Ook hebben de agenten hem nog laten blazen. Uit de test bleek dat hij onder invloed was van alcohol. In de auto bleken nog vier andere personen te zitten. Dit waren twee meisjes van 17 en 18 uit Breskens en Oostburg en twee jongens van 19 uit Breskens en Breda. Ook zij zijn alle vier aangehouden en overgebracht naar een politiecel. De bus waarin zij reden is in beslag genomen.

De politie zal de zaak woensdag verder onderzoeken. Alle inzittenden zullen worden gehoord over het gepleegde feit. Er volgt nog overleg tussen de Procureur des Konings en de Officier van Justitie over wie de zaak verder oppakt.